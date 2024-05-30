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Брат Беллингема может перейти в клуб английской Премьер-лиги — Фабрицио Романо

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, брат игрока мадридского «Реала» является одной из приоритетных целей клуба. Главный тренер лондонцев лично заинтересован в переходе 18-летнего футболиста.

Также сообщается, что игрока хотят заполучить и другие клубы АПЛ, включая «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Футболист является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. В июле 2023-го он перешёл в «Сандерленд». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.