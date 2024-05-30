Агент Барриоса: Вильмар на пути к статусу легенды РПЛ

Луис Фелипе Поссо, представитель полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на рекорд колумбийца по числу побед в Российской Премьер-Лиге среди легионеров.

«Считаю, что он находится на пути к становлению легенды РПЛ, поскольку он продолжит играть и выигрывать трофеи за «Зенит». Вильмар не только выиграл шесть титулов, но и играл почти каждый матч, выкладывался каждую минуту», — приводит слова Поссо Metaratings.

Ранее стало известно, что колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос установил новое достижение в российском футболе среди легионеров из дальнего зарубежья. Чемпионство в сезоне-2023/2024 стало для Вильмара шестым подобным титулом, завоёванным с петербургским клубом. По этому показателю он опередил спартаковского бразильца Луиса Робсона (пять чемпионств) и поднялся на первую строчку в списке самых титулованных иностранных футболистов по количеству золотых медалей чемпионата России.