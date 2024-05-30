Корнеев — об увольнении Гончаренко из «Урала»: надо было это сделать намного раньше

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев считает, что «Уралу» нужно было раньше расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«Наверное, надо было это сделать намного раньше, потому что это не первый такой момент, когда хочешь не хочешь, но нужно призадуматься. У «Урала» были американские горки», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

30 мая стало известно, что «Урал» уволил Гончаренко с поста главного тренера команды.

Напомним, накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.