Адиев: готов ли совмещать работу в «Ахмате» и сборной Казахстана? Возможен любой исход

Главный тренер грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев сообщил, что в ближайшее время должна наступить ясность относительно его дальнейшей работы в клубе и национальной команде.

«Пока никаких решений. Но есть общение, разговоры у Федерации футбола Казахстана с клубом. Я как тренер выполню те задачи, которые будут стоять передо мной. Готов ли продолжать совмещать? Возможен любой исход. Думаю, что в ближайшее время ясность наступит», — сказал Адиев «Матч ТВ».

Ранее Адиев сообщил, что проблемы с продлением контракта с грозненским клубом связаны с его работой в сборной Казахстана. Соглашение 46‑летнего специалиста с «Ахматом» действует до 1 июня, с национальной командой Казахстана — до 1 декабря 2024 года.