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Стало известно, когда «Спартак» проведёт первую тренировку под руководством Станковича

Первая тренировка «Спартака» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича пройдёт 21 июня.

«Красно-белые ушли в отпуск, который продлится до 17 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве.

На следующий день запланировано углублённое медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность. Далее красно-белые отправятся в Тарасовку, где 21 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича.

Подготовка к новому сезону начнётся на подмосковной базе нашего клуба, а продолжится на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Игроки, которые получили приглашения в свои национальные команды на июньские матчи, присоединятся к «Спартаку» позже остальных.

О соперниках красно-белых по товарищеским играм на сборах мы сообщим позднее», — сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».

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