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Луис Диас и Джо Гомес могут продолжить карьеру в Садовской Аравии — Daily Mail

Луис Диас и Джо Гомес могут продолжить карьеру в Садовской Аравии — Daily Mail
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Игроки «Ливерпуля» Луис Диас и Джозеф Гомес могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии этим летом, сообщает интернет-издание Daily Mail.

По информации источника, предложения клубу могут быть сделаны уже в ближайшие дни. В ближневосточной лиге считают, что уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» может повлиять на решение футболистов.

Диас выступает за клуб с января 2022 года. Футболист отметился 13 голами и пятью результативными передачами в 51 матче во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес провёл в этом сезоне 51 матч, в которых отметился тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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