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Алисон не намерен покидать «Ливерпуль», несмотря на интерес саудовских клубов — Романо

Алисон не намерен покидать «Ливерпуль», несмотря на интерес саудовских клубов — Романо
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31-летний вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер нацелен на то, чтобы продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на интерес к нему из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы также продолжают рассчитывать на бразильского вратаря. В марте ему активно поступали предложения из Саудовской Аравии, однако на текущий момент по ним нет никакой конкретики.

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Алисон выступает за мерсисайдцев с лета 2018 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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