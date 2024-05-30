36-летний Ачерби не сыграет на Евро из-за травмы, его заменит Гатти

36-летний центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби был вынужден покинуть расположение сборной Италии из-за травмы. Он не сможет принять участие в грядущем Евро-2024. Об этом информирует пресс-служба итальянской национальной команды.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Ачерби может потребоваться операция.

Напомним, ранее главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти представил предварительный список из 30 футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы. Однако в окончательную заявку войдут 26 игроков.

Ачерби заменит центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд: