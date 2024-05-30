Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном переходе Алексея в «Болонью»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию об интересе «Болоньи» к россиянину.

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради бога, прессу не надо читать», — сказал Шпинёв Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.