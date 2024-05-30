Форвард «РБ Лейпциг» Шешко согласился на переход в «Арсенал» — Mirror

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко дал согласие на переход в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «РБ Лейпциг» оценивает стоимость 20-летнего нападающего в £ 45 млн (€ 52,8 млн).

Ранее в СМИ появлялась информация, что на словенского футболиста также претендует «Милан», готовый заплатить за него £ 60 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Шешко принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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