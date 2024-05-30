«Это ещё не конец». Президент Ла Лиги отреагировал на обвинения Пике в коррупции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал выдвижение обвинений в коррупции против бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике.

«Я думаю, что что-то произойдёт, это ещё не конец. В Федерации [футбола Испании] действовала преступная организация.

Думаю, происходящее логично. Если бывший президент Рубиалес уже находится под следствием, значит, нормально, что и Жерар Пике оказался под следствием. Позже мы увидим, как будут развиваться события, но пока всё кажется рациональным», — приводит слова Тебаса Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, Пике обвиняется в участии в коррупционной сделке, которая могла состояться при заключении соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии между властями этого государства и Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) в 2019 году. Подчёркивалось, что Пике мог ежегодно незаконно получать € 4 млн.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании: