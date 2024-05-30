Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это ещё не конец». Президент Ла Лиги отреагировал на обвинения Пике в коррупции

«Это ещё не конец». Президент Ла Лиги отреагировал на обвинения Пике в коррупции
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал выдвижение обвинений в коррупции против бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике.

«Я думаю, что что-то произойдёт, это ещё не конец. В Федерации [футбола Испании] действовала преступная организация.

Думаю, происходящее логично. Если бывший президент Рубиалес уже находится под следствием, значит, нормально, что и Жерар Пике оказался под следствием. Позже мы увидим, как будут развиваться события, но пока всё кажется рациональным», — приводит слова Тебаса Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Пике обвиняется в участии в коррупционной сделке, которая могла состояться при заключении соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии между властями этого государства и Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) в 2019 году. Подчёркивалось, что Пике мог ежегодно незаконно получать € 4 млн.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании:

Материалы по теме
Пике предъявлены обвинения в экономических махинациях — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android