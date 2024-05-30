Осинькин рассказал, были ли основания для слухов о его возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, были ли основания для разговоров о его возможном назначении в московский «Спартак».

«Основания, наверное, были. Но конкретики, чтобы перед тренером лежал контракт, никто не даст, пока с ним не проговорят все нужные вещи. Я — тренер «Крыльев Советов», у меня ещё год контракта. Я ни одного дня не позволю себе работать вполсилы. У нас был совершенно нормальный сезон, после которого я должен быть благодарен каждому футболисту и сотруднику клуба за ту работу, которую они сделали», – приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В апреле текущего года московский «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые рассматривают вариант с назначением Осинькина. Однако в итоге в мае «Спартак» объявил, что со следующего сезона тренером клуба станет Деян Станкович.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России. В минувшем сезоне чемпионата России по футболу самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.