Флик не видит Феликса и Канселу в своей версии «Барселоны» — Relevo

Игра защитника «Барселоны» Жоау Канселу и крайнего нападающего сине-гранатовых Жоау Феликса в нынешнем сезоне не убедила нового главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, немецкому специалисту не нравится игровая нестабильность этих футболистов. Флик не видит их в своей команде.

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Напомним, Канселу был арендован минувшим летом у «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Феликс был арендован летом у мадридского «Атлетико». Он сыграл 44 матча во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и сделал шесть ассистов.

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