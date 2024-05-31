Осинькин — об отставке Ивича из «Краснодара»: всё-таки коней на переправе не меняют

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, удивился ли он увольнению Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» по ходу прошлого сезона.

«Я живу в футбольном мире, слухи доходили и раньше, даже осенью. Поэтому трудно удивиться, когда ты ранее об этом уже слышал. Но если говорить глобально, то удивился. Всё-таки коней на переправе не меняют. Не так много оставалось до конца сезона», – приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.