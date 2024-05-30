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«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Беларуси

«Балтика» продлила контракт с полузащитником сборной Беларуси Юрием Ковалёвым. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

«Трудовое соглашение между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалёвым продлевается ещё на один сезон в связи с выполнением пункта о количестве проведённых полузащитником игр в весенней части сезона.

Поздравляем Юрия, желаем успешного Суперфинала и возвращения в РПЛ по итогам следующего сезона в ранге Балтийца!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В составе калининградского клуба Юрий принял участие в 12 матчах, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

В январе текущего года игрок сборной Беларуси Юрий Ковалёв прибыл на просмотр в «Балтику». С ним был подписан контракт до конца сезона-2023/2024.

Напомним, «Балтика» по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу заняла 15-е место в турнирной таблице. Калининградская команда вылетела из РПЛ.