Абаев: самый удачный расклад для Глушенкова — остаться в «Локомотиве»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» и «Спартак» интересуются нападающим железнодорожников Максимом Глушенковым.

«Зенит» наверняка сделает более интересное предложение с финансовой точки зрения. Но можно сесть и на скамейку, это так. Дела в «Локомотиве» у него идут неплохо, можно и остаться. Стоит ли рассматривать только иностранные клубы? Да, как вариант. Метаться между «Локомотивом» и «Спартаком» особого смысла не вижу. Если появится вариант в Европе и есть желание, то да. Но самое удачное, как мне кажется, остаться в «Локомотиве», — приводит слова Абаева Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что «Зенит» и «Спартак» могут активировать опцию выкупа Глушенкова из «Локомотива» за € 6 млн.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.