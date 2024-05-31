Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Хиддинк поздравил с выходом в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что бывший рулевой сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк поздравил его с выходом клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Честно, ни с кем из ребят не созванивался. Но многие сотрудники того «Анжи» написали мне. Переводчики, персонал… Ну и Гус Хиддинк поздравил с выходом! Причём он не знал изначально. Я ему сам написал, когда мы вышли в РПЛ. Пообщались, поздравил. Он вообще всегда с теплотой вспоминает время в Махачкале», – приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.