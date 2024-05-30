Гасперини сообщил, что получил предложение от клуба из Англии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказал позицию относительно работы за пределами Италии.

«Я не буду работать в иностранном клубе. Я получил предложение от английского клуба, но я останусь в «Аталанте», — приводит слова Гасперини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 66-летнего специалиста заинтересован «Наполи».

Напомним, Гасперини был назначен на должность главного тренера команды из Бергамо летом 2016 года. За этот период под руководством итальянского специалиста «Аталанта» выиграла Лигу Европы, что произошло в нынешнем сезоне.

После 37 туров чемпионата Италии подопечные Гасперини набрали 69 очков и занимают четвёртое место.

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