«Метц» выкупит у «Аякса» нападающего сборной Грузии Микаутадзе — Фабрицио Романо

Нападающий «Аякса» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе, выступающий за «Метц» на правах аренды, станет игроком французского клуба на постоянной основе, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, тёмно-бордовые активировали пункт о выкупе в договоре с нидерландским клубом. Сообщается, что «Аякс» получит € 13 млн за грузинского нападающего.

Также считается, что нидерландцы заработают процент со следующей продажи игрока.

Микаутадзе провел 20 матчей за «Метц» во французской Лиге 1 и сумел отметиться 13 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.