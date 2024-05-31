Чичерин: «Акрон» может задержаться в РПЛ и стать твёрдым середнячком

Экс-игрок «Акрона» Никита Чичерин поделился мнением о том, удастся ли клубу из Тольятти задержаться в РПЛ в случае победы над «Уралом» в стыковых матчах.

«Сложный вопрос, сам два раза проходил это в карьере. Когда команда выходит, очень многое зависит от подхода руководства, от формирования состава, от задач, от бюджета. Куда без этого? Плюс «Акрона» в том, что они не вчера родились, они к этому шли. Ещё с того момента, когда я там был, уже начинались разговоры. Я бы не списывал «Урал», думаю, они просто так не отпустят. При грамотном подходе «Акрон» может задержаться в РПЛ и стать твёрдым середнячком», – приводит слова Чичерина Metaratings.

Напомним, 29 мая 2024 года «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.