Родриго: Анчелотти — номер один с точки зрения управления раздевалкой

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался относительно работы главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Он специалист, который умеет управлять раздевалкой и управлять тем, что происходит на поле. Он номер один в этом. Думаю, в работе со мной он проявил всё самое лучшее. Он всегда пытается мне помочь, разговаривает со мной, объясняет, что мне нужно улучшить. Это очень хорошо для меня. С тех пор, как он возглавил клуб, я стал другим игроком», — приводит слова Родриго AS со ссылкой на GQ.

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Напомним, в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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