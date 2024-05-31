Флик просит «Барселону» не продавать Араухо, переговоры с игроком возобновятся — Sport.es

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на том, чтобы руководство сине-гранатовых не продавало центрального защитника каталонского клуба Рональда Араухо. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, немецкий специалист рассматривает Араухо в качестве ключевой фигуры в своём проекте. Подчёркивается, что после просьбы Флика боссы сине-гранатовых приняли решение возобновить переговоры с защитником по новому контракту, которые были заморожены после того, как к нему проявили интерес такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Напомним, действующее трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2026 года.
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