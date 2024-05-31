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Ассистент Компани временно возглавил «Бёрнли»

Ассистент Компани временно возглавил «Бёрнли»
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Бывший ассистент Венсана Компани Крейг Беллами временно возглавил «Бёрнли», сообщает пресс-служба «бордовых» на официальном сайте.

Помощником Беллами стал Майк Джексон, исполнявший обязанности главного тренера в сезоне-2021/2022 и единожды ставший тренером месяца в АПЛ.

«После ухода Венсана Компани мы активно работаем над поиском постоянного наставника. Тем временем клуб назначил Крейга Беллами, которому помогает Майк Джексон, исполняющим обязанности главного тренера и помощником главного тренера. Мы полностью доверяем Крейгу и Майку и считаем, что их опыт и глубокое понимание работы клуба делают их идеальными кандидатами на пост руководителя команды в это важное время. Позже мы сообщим дополнительную информацию о постоянном наставнике», — сообщила пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани подписал соглашение с «Баварией» до лета 2027 года. «Бордовые» получат около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

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