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«Милан» готов выделить € 100 млн на трансферы грядущим летом — La Gazzetta dello Sport

«Милан» готов выделить € 100 млн на трансферы грядущим летом — La Gazzetta dello Sport
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Грядущим летом «Милан» готов выделить € 100 млн на трансферы под приход нового главного тренера Паулу Фонсеки. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» намерены приобрести как минимум четырёх новых футболистов. Подчёркивается, что «Милан» рассчитывает подписать нового форварда, центрального и правого защитников, а также опорного полузащитника

В качестве потенциальных кандидатов на усиление состава «Милана» называются нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, опорный полузащитник «Монако» Юссуф Фофана, центральный защитник «Брайтона» Игор Жулио и правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял.

Напомним, по итогам чемпионата Италии «Милан» заработал 75 очков и расположился на второй строчке.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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