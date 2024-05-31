Санчо — о финале ЛЧ: это воплощение мечты

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Будучи ребёнком, всегда мечтал о таких матчах. Это воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч ещё лучше. Это будет отличная игра. История «Реала» говорит сама за себя. Кстати, у меня там есть хорошие друзья, Джуд Беллингем и Винисиус. Разговаривали после матча с «Баварией» в полуфинале. Сказал им, что мы ещё увидимся. Игра будет крайне напряжённой. С нетерпением жду её», – приводит слова Санчо TNT Sports.

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 22:00 мск.