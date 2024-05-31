«Воспитание улицей». Тренер «Юнайтед» объяснил, почему Санчо не извинился перед тен Хагом

Тренер нападающих «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти рассказал подробности конфликта между вингером Джейдоном Санчо и главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

«Если ты с улицы, то ты не хочешь извиняться. Это означает, что ты признаёшь всё, в чём тебя обвиняют: ты плохо тренируешься, ты ленив. Джейдон не собирался этого допускать.

У тренера сильный характер. Им было сказано, что всё, чего он хочет, — извинений. Джейдон же думал, что не сделал ничего плохого, и не понимал, почему должен извиняться.

Я разговаривал с Джейдоном и как тренер, и как наставник, и как друг, и как человек, который вырос на улице и знает правила игры. Но Джейдон просто не воспринимал это. Он говорил: «Я не извинюсь, потому что если сделаю это, то попрошу прощения за свою лень, постоянные опоздания, за то, что не выкладывался на полную, — вот за что я извинюсь. Таковы были его мотивы», — приводит слова Маккарти Daily Mail.

Напомним, в начале сентября тен Хаг отстранил Санчо от команды и сообщил, что футболист недостаточно усердно тренировался. Англичанин отреагировал на это, заявив, что нидерландский специалист говорит неправду.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения: