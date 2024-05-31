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Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бёрнли» — Николо Скира

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бёрнли» — Николо Скира
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Бывший тренер «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бёрнли», сообщает известный журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter)

По информации источника, бывший игрок сборной Англии находится в списке кандидатов «бордовых».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани подписал соглашение с «Баварией» до лета 2027 года. «Бордовые» получат около € 12 млн за выкуп контракта специалиста. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является бывший ассистент Компани Крейг Беллами.

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. До этого, с января 2022 по январь 2023 года английский специалист занимал должность главного тренера в «Эвертоне».

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