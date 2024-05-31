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Стало известно, когда «Челси» объявит о назначении нового тренера

Стало известно, когда «Челси» объявит о назначении нового тренера
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Лондонский «Челси» в ближайшее время подтвердит назначение итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера. Об этом сообщает Telegraph.

По информации источника, «синие» достигли полной договорённости по итальянцу с «Лестером» ещё два дня назад. Сегодня стороны урегулировали все детали сделки, а юристы работают над последними формальностями. Ожидается, что «Челси» официально объявит о назначении уже в пятницу.

Контракт Энцо Марески с лондонским грандом рассчитан до 2029 года. Также соглашение включает в себя опцию продления ещё на один год. Ранее сообщалось, что «Лестер» получит от «Челси» компенсацию за 44-летнего наставника в размере порядка € 10 млн.

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

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