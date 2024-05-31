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«Манчестер Сити» хочет подписать звезду «Реала», игрока просмотрят в финале ЛЧ

«Манчестер Сити» хочет подписать звезду «Реала», игрока просмотрят в финале ЛЧ
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает испанское издание Cadena Ser.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола положительно оценивает стиль игры Родриго, а сам игрок осведомлен об этом интересе. Также сообщается, что скауты манкунианцев отправились на финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией», чтобы посмотреть на игру бразильского нападающего в решающем матче сезона. Сам игрок положительно отзывается об игре команды из АПЛ.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в € 100 млн.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

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