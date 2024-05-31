Ханс-Дитер Флик высказался о целях «Барселоны» на ближайший сезон

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о назначении на пост главного тренера каталонской команды.

«Я и моя команда сделаем всё возможное, чтобы фанаты были счастливы и смогли отпраздновать множество титулов в ближайшее время. Это наша цель. Нам нужен хороший футбол, это то, чего я хочу», — приводит слова Флика AS.

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Напомним, 29 мая, Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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