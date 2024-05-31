Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик высказался о целях «Барселоны» на ближайший сезон

Ханс-Дитер Флик высказался о целях «Барселоны» на ближайший сезон
Комментарии

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о назначении на пост главного тренера каталонской команды.

«Я и моя команда сделаем всё возможное, чтобы фанаты были счастливы и смогли отпраздновать множество титулов в ближайшее время. Это наша цель. Нам нужен хороший футбол, это то, чего я хочу», — приводит слова Флика AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 29 мая, Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

Материалы по теме
Флик просит «Барселону» не продавать Араухо, переговоры с игроком возобновятся — Sport.es

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android