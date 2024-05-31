Стал известен шорт-лист форвардов, которых «Локомотив» рассматривает на замену Дзюбе

Московский «Локомотив» находится в поисках сразу двух форвардов, которые могут пополнить состав уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Интернет-портал Transfermarkt.

По информации источника, в шорт-лист железнодорожников из нападающих с опытом игры в Российской Премьер-Лиги попадали Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Вячеслав Грулёв («Динамо Москва»), Иван Сергеев («Зенит»), Мохамед Конате («Ахмат», но покинет клуб летом бесплатно) и Егор Голенков («Ростов»).

Сообщается, что на данный момент руководство «Локомотива» ещё не определилось с итоговым выбором и ни один из вариантов окончательно не согласован. Отмечается, что в руководстве московского клуба планирует подписать одного игрока с опытом выступления в РПЛ и одного зарубежного нападающего, но позволяющего соответствовать текущим финансовыми условиями клуба. Клуб уже начал контакты со сторонами претендентов, чтобы выбрать двух наиболее подходящих по всем условиям.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Артём Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: