Анчелотти раскрыл подробности продления своего контракта с «Реалом» в 2023 году

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, как проходило продление контракта с «Королевским клубом» в декабре 2023-го. Новое соглашение между мадридским клубом и Анчелоттти рассчитано до лета 2026 года.

«Я спросил тогда Хозе Анхеля (является генеральным директором мадридского «Реала»». — Прим. «Чемпионата»): «Вы нашли нового тренера?» Он ответил мне: «Пока нет, мы просматриваем некоторые профили». Тогда я сказал ему: «Ты должен подписать лучшего специалиста для «Реала». Потом он спросил: «Кто лучший?» Тогда я сказал ему: «Ты уже забыл, что произошло в 2014 году?» И мы начали шутить, а потом всё быстро обернулось», – приводит слова Анчелотти El Chiringuito.

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По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров. В финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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