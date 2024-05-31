«Челси» подпишет нового нападающего летом, но это не Осимхен — Фабрицио Романо

Лондонский «Челси» точно подпишет нового нападающего этим летом в рамках планов на следующий сезон. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, никаких переговоров по переходу в стан «пенсионеров» форварда «Наполи» Виктора Осимхена не будет. На сделку не смогут повлиять даже условия по возможному трансферу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб в обратном направлении.

Сообщается, что «Челси» точно покинут Лукаку и албанский нападающий Армандо Броя. Оба на данный момент находятся в арендах. Бельгиец выступает в составе итальянской «Ромы». Действующее соглашение Лукаку c «аристократами» рассчитано до 2026 года. Албанец же представляет другой лондонский клуб из АПЛ — «Фулхэм». Контракт с «Челси» у него подписан до 2028-го.

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