Президент «ПСЖ» высказался о возможном назначении Мотты на пост тренера «Ювентуса»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи высказался о возможном назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера «Ювентуса».

«Я желаю ему всего наилучшего, он исключительный парень, который наверняка хорошо проявит себя и в Турине. Он был с нами шесть сезонов, за которые выиграл множество трофеев, и я смог оценить как его футбольные качества, так и человеческие. Хочу передать ему свои наилучшие пожелания в связи с этим новым и престижным вызовом», — приводит слова Аль-Хелаифи Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» близится к завершению трансфера своего нового главного тренера Тьяго Мотты. Мотта на протяжении карьеры тренера возглавлял «Дженоа», «Специю» и «Болонью».

Материалы по теме Тьяго Мотта согласился возглавить «Ювентус» — Sky Sport Italia

Известные дети спортсменов