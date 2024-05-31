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Матс Хуммельс признан лучшим игроком Лиги чемпионом по версии Goal, Винисиус в тройке

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.

35-летний футболист провёл в ЛЧ 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу, а также вместе со «шмелями» дошёл до финала турнира. Второе место занял вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, замкнул тройку полузащитник «сливочных» Тони Кроос.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд); Винисиус Жуниор («Реал»); Тони Кроос («Реал»); Харри Кейн («Бавария»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Джуд Беллингем («Реал»); Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд); Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд); Ашраф Хакими («ПСЖ»); Йозуа Киммих («Бавария»); Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд); Родриго («Реал»); Антуан Гризманн («Атлетико»); Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд); Витинья («ПСЖ»); Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд); Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд); Филип Фоден («Манчестер Сити»); Илкай Гюндоган («Барселона»); Давид Раум («РБ Лейпциг»); Родри («Манчестер Сити»).

В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Боруссия». Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон) в 22:00 по мск.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181