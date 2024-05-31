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Матс Хуммельс признан лучшим игроком Лиги чемпионом по версии Goal, Винисиус в тройке

Матс Хуммельс признан лучшим игроком Лиги чемпионом по версии Goal, Винисиус в тройке
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Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.

35-летний футболист провёл в ЛЧ 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу, а также вместе со «шмелями» дошёл до финала турнира. Второе место занял вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, замкнул тройку полузащитник «сливочных» Тони Кроос.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
  2. Винисиус Жуниор («Реал»);
  3. Тони Кроос («Реал»);
  4. Харри Кейн («Бавария»);
  5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  6. Джуд Беллингем («Реал»);
  7. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
  8. Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);
  9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  10. Йозуа Киммих («Бавария»);
  11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
  12. Родриго («Реал»);
  13. Антуан Гризманн («Атлетико»);
  14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);
  15. Витинья («ПСЖ»);
  16. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
  17. Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд);
  18. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
  19. Илкай Гюндоган («Барселона»);
  20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);
  21. Родри («Манчестер Сити»).

В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Боруссия». Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон) в 22:00 по мск.

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