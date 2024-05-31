Матс Хуммельс признан лучшим игроком Лиги чемпионом по версии Goal, Винисиус в тройке
Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.
35-летний футболист провёл в ЛЧ 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу, а также вместе со «шмелями» дошёл до финала турнира. Второе место занял вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, замкнул тройку полузащитник «сливочных» Тони Кроос.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Тони Кроос («Реал»);
- Харри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
- Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Йозуа Киммих («Бавария»);
- Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
- Родриго («Реал»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»);
- Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);
- Витинья («ПСЖ»);
- Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
- Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд);
- Филип Фоден («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Барселона»);
- Давид Раум («РБ Лейпциг»);
- Родри («Манчестер Сити»).
В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Боруссия». Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон) в 22:00 по мск.
У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181
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