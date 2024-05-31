Антуан Гризманн ответил на вопрос о своём будущем в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о своём будущем.

«Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы «Атлетико» стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь», – приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается продлит контракт с Антуаном Гризманном.



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В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость 33-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Атлетико» завершил сезон испанской Примеры на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе команды Диего Симеоне 76 очков. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».