Хаби Алонсо выделил качества, которые перенял у каждого тренера

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо выделил качества, которые перенял у своих наставников.

«Я многому научился у всех своих тренеров и многое позаимствовал для себя как начинающего специалиста. Рафа Бенитес – это футбол, тактика: как вписаться, как помочь, что делать. Пеп говорит: «Мы будем играть вот так, и произойдёт вот это». У Моуринью я бы выделил его силу и коммуникативные навыки.

От Луиса Арагонеса у меня осталась убеждённость и умение определять, чего я хочу. Дель Боске научил меня беспокоиться именно о том, о чём нужно беспокоиться в допустимом масштабе. Анчелотти отлично передал, что такое хороший футбол и что нужно делать. Нужно сформировать своё собственное я. Можно идентифицировать себя с тем или иным человеком, но всегда опираясь на свой характер», – приводит слова Алонсо Marca.

В нынешнем сезоне «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).