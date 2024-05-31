Семшов назвал неожиданной отставку Гончаренко из «Урала»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отставку белорусского специалиста Виктора Гончаренко из екатеринбургского «Урала».

«С одной стороны — это неожиданное решение. Но после поражение от «Акрона» на такой шаг отчаяния пошло руководство, чтобы как‑то завести игроков, простимулировать их. Очень тяжело будет отыграться, но всё возможно. Мы недавно видели в Бундеслиге в стыковом матче такое. Посмотрим, как повлияет отставка Ганчаренко на игроков», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч».

Напомним, накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.