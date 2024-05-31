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Генич отреагировал на встречу Глушакова с Каррерой

Генич отреагировал на встречу Глушакова с Каррерой
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на встречу экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Маммма мия. Даже я был в шоке, представляете реакцию Массимо…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, во времена работы Карреры в «Спартаке» у итальянца произошёл конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк в соцсетях под косвенным призывом уволить Карреру. После этого тренер перевёл Дениса в дубль. Глушаков назвал это цирком.

Ранее Денис Глушаков опубликовал свежее совместное фото с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой. Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади.

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