Михаил Кержаков высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал вероятный переход российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества. Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и € 20 млн отдать, то, естественно, нужно идти. Потому что этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать.

Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой… Если он его «съест» — это вообще будет фантастика. Дай бог, всего самого наилучшего, надеюсь и верю. Пора уже российского вратаря в топ-5т», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.