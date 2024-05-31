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Спортивный директор «Баварии» — о Компани: мы хотим доминировать и быть агрессивными

Спортивный директор «Баварии» — о Компани: мы хотим доминировать и быть агрессивными
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о стиле игры нового главного тренера команды Венсана Компани.

«В «Баварии» мы хотим доминировать и быть агрессивными. Тенденция современного футбола такова, что в игре должно быть много аспектов. Что нужно для успеха? Нам нужен тренер, который готов привнести что-то новое на поле. Мы нашли подходящего тренера для «Баварии», – приводит слова Компани Bayern & Germany.

Компани возглавит «Баварию» с 1 июля 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года.

Ранее бельгиец работал в «Бёрнли». Под руководством Компани английский клуб вышел в АПЛ, заняв первое место в Чемпионшипе со 101 очком. В нынешнем сезоне «Бёрнли» занял 19-е место (24 очка) и покинул Премьер-лигу.

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