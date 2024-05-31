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Три клуба Лиги 1 проявляют интерес к хавбеку «Краснодара» Сперцяну — Armenie Football

Три клуба Лиги 1 проявляют интерес к хавбеку «Краснодара» Сперцяну — Armenie Football
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Armenie Football в соцсетях, заинтересованность в услугах армянского хавбека проявляют «Лион», «Марсель» и «Лилль».

В минувшем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в € 18 млн.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 РПЛ на втором месте. Команда Мурада Мусаева набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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