Три клуба Лиги 1 проявляют интерес к хавбеку «Краснодара» Сперцяну — Armenie Football

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает Armenie Football в соцсетях, заинтересованность в услугах армянского хавбека проявляют «Лион», «Марсель» и «Лилль».
В минувшем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в € 18 млн.
«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 РПЛ на втором месте. Команда Мурада Мусаева набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).
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