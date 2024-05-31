Александр Овечкин поддержал отъезд российских футболистов из РПЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об отъезде российских футболистов из РПЛ.

«Конечно, это плюс. Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться, то почему нет?» — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. «Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.

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