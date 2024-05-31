Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ» — Corriere dello Sport

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб и перейти в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Corriere dello Sport, Кварацхелия дал согласие на переход во французский клуб, однако многое будет зависеть от позиции «Наполи», который пока не хочет отпускать своего футболиста. Отмечается, что неаполитанский клуб с большой долей вероятности будет требовать за трансфер игрока свыше € 100 млн компенсации.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

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