Карвахаль — о Кроосе: Тони — легенда, и он получил прощание, которое заслужил

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о прощании клуба с полузащитником Тони Кроосом.

34-летний футболист объявил об уходе из футбола после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Он заслужил это. Тони – легенда, и он получил прощание, которое заслужил. Он будет помогать нам в борьбе за 15-й трофей ЛЧ. Он сдержал своё слово, «Реал Мадрид» будет его последней футболкой. Уважайте момент, когда он решит уйти, потому что это сложно», — приводит слова Карвахаля Marca.

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Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн.

Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

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