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Анчелотти: уход Крооса может повлиять на выступления «Реала»

Анчелотти: уход Крооса может повлиять на выступления «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем уходе полузащитника Тони Крооса из мадридского клуба.

«Он посчитал, что время пришло. Я уважаю его решение. Думаю, что это может повлиять на игру «Реала», мы теряем очень важного игрока. У нас есть идеи, как заменить Крооса, используя Тчуамени, Камавингу, Вальверде… Возможно, нам придётся играть в несколько другой футбол, но не менее успешно», – приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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