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«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера
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Пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск» официально объявила об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачёв покидают «СКА-Хабаровск». Благодарим специалистов за время, проведённое в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, 47-летний Шаронов возглавил хабаровский клуб в июне 2022 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера казанского «Рубина», а также работал в кипрском «Пафосе».

«СКА-Хабаровск» занял 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко по итогам 34 сыгранных матчей.

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