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Директор PFA: футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря

Директор PFA: футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
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Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Маэта Моланго рассказал, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря. В частности, футболисты возмущены тем, что следующим летом ФИФА планирует провести расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

«Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад, когда я пошёл в раздевалку, которая непосредственно пострадала, и сказал: «Я рад быть здесь и обсуждать это, но в конечном итоге всё зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?»

Некоторые из них говорили: «Мне это не нравится, мы можем устроить забастовку». Некоторые говорили: «Какой в этом смысл? Да, я миллионер, но у меня нет времени даже на то, чтобы тратить деньги». Это говорил даже не профсоюз. Также об этом заявляли Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Мы достигли той точки, когда нельзя сбрасывать со счетов никакие действия», — приводит слова Моланго ВВС.

Напомним, клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в соревновании примут участие сразу 32 команды. На данный момент известны 19 клубов, которые примут участие в турнире нового формата.

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