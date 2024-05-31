Мор: «Пари НН» заслужил вылет в Первую лигу

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Пари НН» заслужил вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

— Можно ли сказать, что таким выступлением во второй части сезона, такими кадровыми решениями «Пари НН» заслужил вылет в Мелбет Первую лигу?

— Да, думаю, заслужил. На данный момент команды в «Пари НН» нет, хотя футболисты неплохие, — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. В результате «Пари НН» играет стыковые матчи за право остаться в РПЛ с «Арсеналом». Первый матч между этими командами состоялся накануне, 29 мая. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:1. Уже на второй минуте игры полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов вывел вперёд свою команду. Спустя шесть минут автогол защитника туляков Эрвинга Ботака-Иобомы позволил нижегородцам сравнять счёт в матче. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома забил в чужие ворота, принеся, таким образом, победу своей команде в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.