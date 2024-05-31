Заклеившего логотип в поддержку ЛГБТ* хавбека «Монако» дисквалифицировали на 4 игры

Футболист «Монако» Мохамед Камара, заклеивший логотип в поддержку ЛГБТ* в матче 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:0), дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает французское онлайн-издание Le Parisien.

Напомним, ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать игрока «Монако» Мохамеда Камара за его нежелание участвовать в акции по борьбе с гомофобией.

Полузащитник монегасков провёл 20 матчей во всех турнирах в завершившемся сезоне, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Монако» закончил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Монегаски набрали 67 очков по результатам 34 матчей. В следующем сезоне «Монако» примет участие в Лиге чемпионов.

*ЛГБТ — запрещённая в России организация.